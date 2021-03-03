 

Тихановскую заметили в Хельсинки в кортеже с охраной

03.03.2021, 8:51, Новости дня
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Приехавшая в Хельсинки белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, экстрадиции которой решил добиваться Минск, передвигается по финской столице в сопровождении охраны в кортеже из трех машин бизнес-класса.

В кортеж Тихановской входят три машины бизнес-класса: Audi A7, минивэн Mercedes и микроавтобус Volkswagen, предназначенный для перевозки делегаций, информирует РИА «Новости».

Представительница белорусской оппозиции всегда находится в сопровождении помощников. Рядом с Тихановской постоянно работают как минимум четыре охранника. По меньшей мере один из них говорит на русском языке.

Тихановская находится в Хельсинки с 1 по 4 марта. Она уже встретилась с президентом Финляндии Саули Ниинисте, также ожидается ее встреча с премьер-министром страны Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто. В четверг Тихановская намерена отправится из Хельсинки в Португалию.

Во вторник Следственный комитет Белоруссии сообщил, что инициировал экстрадицию экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая сейчас находится в Литве. Лидер оппозиции объявлена в розыск, документы с запросом о выдаче переданы в генпрокуратуру республики.

По данным следователей, в августе 2020 года, накануне президентских выборов, лица из ближайшего окружения Тихановской планировали организацию массовых беспорядков и захват зданий в одном из областных центров – Гомеле.  План действий по захвату власти – взятию под контроль «зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц», обсуждался при непосредственном участии Тихановской, сообщил СК Белоруссии. Согласно версии следствия, поддержав план, Тихановская «согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций… иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления».

В конце февраля Тихановская заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной этого года. Она также заявила, что санкций, принятых ЕС, недостаточно для оказания давления на президента Лукашенко и его окружение.



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