Гривна укрепилась по отношению к доллару и евро
03.03.2021, 8:51,
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 3 марта.
Гривна к доллару укрепилась на семь копеек – с 28,00 грн/$ до 27,93 грн/$.
Курс гривны к евро повысился на 12 копеек – с 33,72 грн/€ до 33,60 грн/€. Сутками ранее гривна подорожала также на 12 копеек.
К российскому рублю гривна укрепилась с 3,77 грн за 10 руб. до 3,79 грн за 10 руб.
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