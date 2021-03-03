 

Гривна укрепилась по отношению к доллару и евро

03.03.2021, 8:51, Новости дня
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 3 марта.

Гривна к доллару укрепилась на семь копеек – с 28,00 грн/$ до 27,93 грн/$.

Курс гривны к евро повысился на 12 копеек – с 33,72 грн/€ до 33,60 грн/€. Сутками ранее гривна подорожала также на 12 копеек.

К российскому рублю гривна укрепилась с 3,77 грн за 10 руб. до 3,79 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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