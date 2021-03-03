 

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

03.03.2021, 8:12, Новости дня
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Самые высокие зарплаты в Москве предлагаются работающему по вызову ветеринару и монтажнику стальных дверей, эти специалисты могут получать до 300 тыс. рублей ежемесячно, выяснил сервис «Работа.ру».

В задачу ветеринара входит выезд на дом к клиенту, диагностика и лечение питомцев. От кандидата требуют соответствующее высшее образование и опыт работы от года. Кроме того, нужно быть готовым к сменному графику, передает РИА «Новости».

Высокооплачиваемый монтажник стальных дверей должен иметь опыт работы не менее трех лет и обладать своим инструментом. Ему стоит быть готовым к ненормированному рабочему графику.

Кроме того, высокие зарплаты – до 250 тыс. рублей в месяц – предлагают дизайнеру интерьера с опытом работы от трех лет, специалисту по тендерам с опытом от года, и, традиционно, специалистам IT-сферы.

На такой заработок может рассчитывать, например, веб-программист с опытом работы от двух лет. Кроме того, от 200 тыс. рублей предлагают врачу-дерматокосметологу с опытом не менее пяти лет.

До 200 тыс. рублей может получать программист 1C с релевантным опытом работы от пяти лет, а также зубной техник-керамист. К последнему требований по опыту работы нет, однако соискателям можно отталкиваться от списка необходимых навыков – это знание контурирования и умение воссоздавать цвет при помощи керамических масс.

«Работа.ру» – сервис для поиска работы и подбора персонала, входящий в экосистему «Сбера». На сервисе размещено более 18,6 млн резюме, зарегистрировано более 580 тыс. работодателей и публикуется более 200 тыс. вакансий ежемесячно.

Ранее были названы самые востребованные профессии в Москве.



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