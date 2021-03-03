Женщину-офицера ВСУ раскритиковали за защиту русскоязычных

03.03.2021, 8:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Военнослужащую Вооруженных сил Украины раскритиковали и призвали уволить после того, как она опубликовала в TikTok видео в защиту русскоговорящих.

Девушка выложила на своей странице в TikTok видео, озвученное песней на русском языке. На запись наложены субтитры, в которых говорится: «Не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является ее патриотом», передает РИА «Новости».

На видео обратил внимание участник операции на юго-востоке Украины Александр Гром. На своей странице в Facebook он возмутился поведением девушки, которая, по его словам, является офицером подразделения морально-психологического обеспечения. Гром заявил, что на девушку наложили дисциплинарное взыскание, однако выразил мнение, что это не решит проблему в целом. Он призвал командный состав провести со своими подчиненными воспитательную работу.

С ним согласился офицер ВСУ Анатолий Штерн, а ряд комментаторов призвали уволить девушку из рядов вооруженных сил.

В феврале 15-летняя киевская школьница опубликовала в TikTok видео, где в нецензурной форме высказалась об украинском языке. Данные подростка оперативно были внесены в базу «Миротворец», ее обвинили в «сознательном участии в информационной спецоперации РФ против Украины». Позднее девочка принесла извинения за свои слова.

С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.