В РФ предложили сократить летом рабочее время сотрудникам старше 60 лет

03.03.2021, 8:12, Новости дня

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Член Общественной палаты Султан Хамзаев написал письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором предложил на летний период сокращать продолжительность рабочего дня для лиц старше 60 лет.

В своем обращении он отметил, что трудовая деятельность в жаркие летние месяцы является более энергозатратной как с физической, так и с психологической точки зрения.

Она может стать причиной повышенной усталости, стресса, теплового удара и более серьезных проблем со здоровьем, отметил Хамзаев.

В особенности данная проблема актуальна для пожилых сотрудников, многие из которых уже имеют хронические заболевания и нуждаются в дополнительном отдыхе.

«В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы», – передает RT текст обращения.