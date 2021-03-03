В Мексике чупакабра убила ещё 18 овец

03.03.2021, 7:51, Разное

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С 25 декабря 2020 года непонятный хищник четыре раза нападал на мексиканское ранчо Санта-Лючия и убил в общей сложности 18 овец, а также нескольких ранил.

Ни местные жители, ни ветеринары не смогли по следам на трупах овец опознать, кем был этот хищник.

На ранчо Санта-Лючия в мексиканском муниципалитете Медельин-де-Браво, штат Веракрус, с конца декабря 2020 года было совершено четыре нападения загадочного хищника.

Жертвами нападения в каждом случае становились овцы, 18 из которых были убиты, а еще несколько ранены.

Местные жители обвиняют в случившемся чупакабру, так как раны на телах убитых и выживших овцах, нельзя было соотнести с любым местным хищником. Тела овец также осматривали ветеринары и они тоже не смогли ответить на вопрос, кто напал на этих животных.

Следы на телах не подходили под нападение собак, рысей, койотов, летучих мышей и в целом любых местных животных.

Одно время подозревали грабителей, однако выяснилось, что ни одна овца на самом деле не пропадала, то есть "грабитель" залезал на ферму лишь для того, чтобы убить или искалечить овец, что выглядело уж совсем странно.

Всего нападения на ранчо Санта-Лючия были совершены 25 декабря, 28 декабря, 12 января и 21 февраля. Выжившие овцы отделались кровавыми ранами на морде и шее.

Местные фермеры не просто обвиняют в нападениях чупакабру, но очень обозлены на нее и хотят подкараулить и наконец поймать этого мифического монстра Они верят в то, что лишь чупакабра способна напасть на овец, разодрать их до крови, но совершенно не тронуть мяса, как было во всех четырех случаях.