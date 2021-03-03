Ученые рассказали, кто виновен в исчезновении шерстистых мамонтов

03.03.2021, 7:45, Разное

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По мнению австралийских ученых из Университета Аделаиды, древние люди оказались причастными к исчезновению шерстистых мамонтов.

Если бы не древний человек, который в поисках пищи охотился на мамонтов, то эти животные могли бы прожить на 4 тысячи лет больше, выдвинули гипотезу эксперты. Чтобы прийти к подобным выводам, ученые использовали компьютерную симуляцию, в которой была воссоздана жизнь древних животных в период от 21000 до 4000 лет назад.

На первый взгляд можно было бы усомниться в «объективности» компьютера, который выдал вышеуказанный результат, однако в своих расчетах исследователи учли многие факторы, включая климатические условия, повлиявшие на жизнь мамонтов. Кроме этого ученые почти 90 тысяч раз «прогнали» данные через разработанный алгоритм, и он неизменно указывал на то, что шерстистые мамонты из-за непогоды были вынуждены мигрировать на другие территории, где они становились жертвами охотников.