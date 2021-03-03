 

Демократы потребовали предоставить налоговую отчетность Трампа

03.03.2021, 7:22, Новости дня
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Демократы в Палате представителей Конгресса США повторно добиваются предоставления им налоговых деклараций бывшего американского лидера Дональда Трампа, следует из материалов суда столичного округа Колумбия.

В документах указывается, что Комитет по надзору и правительственной реформе в конце февраля вновь направил американскому подразделению базирующейся во Франции фирмы Mazars повестку с требованием предоставить налоговые декларации и финансовую отчетность Трампа за несколько лет, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Аналогичная повестка была направлена этой компании, которая ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса, в 2019 году. Однако ее действие прекратилось с началом работы нового состава американского законодательного органа, определенного по итогам всеобщих выборов в ноябре 2020 года.

Демократы указывают, что сведения о налоговых отчислениях Трампа нужны им, чтобы проверить домыслы о том, что у бывшего американского лидера имелись финансовые связи с иностранными компаниями, что в свою очередь могло привести к конфликту интересов. В случае если эти опасения подтвердятся, законодатели рассчитывают разработать нормы, которые препятствовали бы возникновению подобных ситуаций в будущем.

Напомним, 20 февраля прокурор американского округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс запросил у налогового управления данные о налоговых отчислениях бывшего президента США Дональда Трампа.

Вэнс проводит расследование, касающееся роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах. Согласно американскому законодательству, эти материалы не могут быть опубликованы в открытом доступе.



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