 

Президенту Мьянмы предъявили новые обвинения

03.03.2021, 7:22, Новости дня
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Два новых обвинения были выдвинуты против задержанного в ходе военного переворота президента Мьянмы Вин Мьина, сообщают СМИ.

Агентство Reuters информирует со ссылкой на адвоката, что Вин Мьину в том числе инкриминируется нарушение конституции, которое карается тюремным заключением на срок до трех лет. Содержание другого обвинения не раскрывается, передает ТАСС.

Дата судебного слушания по делу Ван Мьина пока неизвестна.

Напомним, 1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными.

Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение.



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