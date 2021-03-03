Парковки в Москве решили сделать бесплатными 8 марта

03.03.2021, 7:22, Новости дня

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Парковки в Москве 8 марта будут бесплатными, в том числе на тех улицах, где действует повышенный тариф, сообщили в мэрии столицы.

«В Международный женский день парковка будет бесплатной. Это касается и тех улиц, где на парковках действует повышенный тариф – 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. Платными останутся только парковки со шлагбаумом», – передает РИА «Новости» сообщение мэрии.

Отмечается, что 6 и 7 марта парковки будут работать в обычном режиме.

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.

Ранее начальник управления Гулрыпшского района Рафик Григорян сообщил, что Абхазия уже ввезла 100 тонн мимозы на территорию РФ к 8 марта, всего на экспорт задекларировано 215 тонн цветов, сбор завершен.