Опрос с подвохом

03.03.2021, 6:40, Разное

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Две трети россиян готовы платить больше налогов? Не верю!

Высшая школа экономики (ВШЭ) презентовала результаты своего социологического опроса, согласно которому 60% опрошенных россиян согласны платить дополнительные налоги и сборы, которые будут идти на конкретные программы под контролем общественности.

Интересно, какая у вас, дорогие читатели «Новой газеты», первая реакция на сообщение о том, что большинство россиян готово платить больше налогов? Честно скажу за себя: я не готов.

С оказией, понимая всю нерепрезентативность собственного опроса, стал спрашивать у родных, близких и знакомых: готовы ли они платить больше налогов, под обещание, что дополнительно собранные средства пойдут на конкретные программы и обязательно под контролем общества. Никто не ответил утвердительно. Никто! Кто-то сразу говорил твердое «нет», а кто-то начинал заходиться в смехе, уточняя, правильно ли он понял вопрос.

Ладно, оставим в стороне эмоции и попробуем действительно разобраться в том, может ли быть такое, чтобы сегодня большинство жителей нашей страны согласны платить повышенные налоги и сборы. Даже с оговоркой, что эти деньги пойдут на благие цели и под контролем общественности.

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Первое, на что надо смотреть, когда появляются такие удивительные результаты исследований, так это на формальные показатели проведенного опроса,

характеризующие его репрезентативность (представительность). Авторы из ВШЭ сообщают, что в исследовании, проведенном в последние месяцы 2020 года, участвовали граждане РФ в возрасте от 15 до 72 лет. Всего было опрошено 6000 респондентов в 173 населенных пунктах в 59 субъектах Российской Федерации. Статистическая погрешность в выборке 1,9%.

Что же, по этим показателям вроде как все выглядит репрезентативно. Правда у меня сразу есть вопрос: какие повышенные налоги готовы платить 15-летние или 70-летние граждане? И сколько таких жителей было, кстати, среди опрошенных? Вообще-то надо было спрашивать у тех, кто уже платит налоги. Ну это же элементарно!

Второе, на что тоже важно смотреть: как конкретно формулировался вопрос, отвечая на который, получилось, что большинство наших жителей согласны платить дополнительные налоги и сборы. К сожалению, здесь дополнительную информацию авторы исследования не дают, а жаль. Это тоже могло бы помочь с объяснениями «интересных» результатов исследования.

Наконец, в-третьих: если получаются результаты несколько странные, назовем это так, необходимо хотя бы попытаться их объяснить, интерпретировать.

Допускаю, что исследователи могли получить именно такие результаты, которые они и презентовали. Но объясните тогда, пожалуйста, следующее:

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как большинство жителей нашей страны согласны платить дополнительные налоги в условиях, когда, начиная с 2014 года, реальные располагаемые доходы населения накопленным итогом снизились, по данным Росстата, на 10,6%?

А как может быть такое, если по данным соцопросов других уважаемых организаций, около 60% населения не имеют собственных сбережений? А никак это не согласуется с тем, что большинство людей, как уверяет ВШЭ, готово платить больше налогов, просто никак.

Понимаю, что можно попытаться объяснить полученные результаты тем, что это же все на благие цели и под общественным контролем. Кто-то всерьез верит в такую действенность общественного контроля сегодня? То есть нам пообещают такой контроль, и мы сразу соглашаемся на повышение налогов?

Не услышав от авторов исследования хоть какого-то объяснения того, почему вдруг при перечисленном выше 60% жителей согласны на повышение налогов, трудно признать достоверность результатов исследования.

Еще труднее сделать это, если вспомнить, что не далее как осенью 2020 года именно ВШЭ в отзыве на законопроект «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предложила повысить НДФЛ для тех, кто зарабатывает свыше 12 и 24 млн рублей в год до 20–24%. Что касается корпоративного налога на прибыль, то нынешнюю ставку в 20% предлагалось увеличить до 24% или даже до 30% с одновременным установлением эффективного инвестиционного вычета.

Такие предложения были сделаны на основании того, что создается якобы потенциал для более значительного повышения налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы и на неинвестируемые свободные средства корпорации.

Вот что это? Совпадение? Верится с трудом. Собственные предложения ВШЭ о повышении налогов очень гармонично дополняются выявленным в результате соцопроса согласием большинства жителей на таковое.

Повышать налоги в нынешних условиях, будь то налоги с жителей или корпоративные, – убийственная политика для российской экономики. Это было бы крайне безответственно. И непрофессионально.

Игорь Николаев

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