Синоптики рассказали о погоде в Москве
03.03.2021, 6:32,
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Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве и Подмосковье в среду, сообщают синоптики.
Днем в Москве от нуля до двух градусов тепла, ночью похолодает до одного градуса мороза, передает ТАСС.
В Подмосковье температура днем будет колебаться от двух градусов мороза до трех градусов тепла. Ночью по области столбики термометров опустятся до отметки минус три градуса.
Порывы северо-западного ветра в столичном регионе могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.
Желтый уровень опасности из-за гололедицы в Москве и Подмосковье будет действовать до 12.00 мск четверга.
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