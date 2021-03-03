Синоптики рассказали о погоде в Москве

03.03.2021, 6:32, Новости дня

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Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве и Подмосковье в среду, сообщают синоптики.

Днем в Москве от нуля до двух градусов тепла, ночью похолодает до одного градуса мороза, передает ТАСС.

В Подмосковье температура днем будет колебаться от двух градусов мороза до трех градусов тепла. Ночью по области столбики термометров опустятся до отметки минус три градуса.

Порывы северо-западного ветра в столичном регионе могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы в Москве и Подмосковье будет действовать до 12.00 мск четверга.