 

В Крыму озвучили девиз седьмой годовщины референдума

03.03.2021, 6:32, Новости дня
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Седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом «Крымская весна – семь лет дома», сообщил министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.

Афанасьев заявил, что «седьмая годовщина крымского референдума и воссоединения Крыма со своей исторической родиной Россией пройдет под девизом «Крымская весна – семь лет дома», передает РИА «Новости».

По его словам, девиз нанесен на официальный логотип, подготовленный по случаю предстоящей годовщины Крымской весны.

«Логотип представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага России», – сказал министр.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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