Порядка 3,5 тыс. артиллеристов и ракетчиков ВВО вышли на учения на полигоны Дальнего Востока

03.03.2021, 6:32, Новости дня

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Около 3,5 тыс. артиллеристов и ракетчиков общевойсковой армии Восточного военного округа участвуют в масштабном полевом выходе на полигонах в Приморском и Хабаровском краях, информирует пресс-служба ВВО.

В сообщении указывается, что «с военнослужащими ракетных и артиллерийских подразделений общевойсковой армии ВВО начался масштабный полевой выход», мероприятие проводится «одновременно на двух полигонах: «Сергеевском» (Приморский край) и «Бикинском» (Хабаровский край)», передает РИА «Новости».

Военные совершили многокилометровые марши на боевой технике. Они отработают взаимодействие ракетных и артиллерийских батарей.

Полевой выход завершится совместными учениями по управлению огнем ствольной и реактивной артиллерии, армейской авиации, средств ПВО с боевыми стрельбами.

Военные отработают уничтожение одиночных и групповых целей из самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт-С», «МСТА-С», самоходных минометов «Тюльпан», реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», «Торнадо-Г», а также противотанковых ракетных комплексов и минометных комплексов «Сани».

«Всего в мероприятии принимает участие порядка 3,5 тыс. военнослужащих и задействовано более 500 единиц артиллерийского вооружения, военной и специальной техники», – информирует ВВО.