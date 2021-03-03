Российская вакцина против коронавируса манит друзей России в Восточной Европе и вызывает головную боль у ЕС

03.03.2021, 5:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

PUBLISHED TUE, MAR 2 2021 Holly Ellyatt

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Российская вакцина против Covid привлекает Восточную Европу, создавая тем самым еще одну потенциальную линию раскола в ЕС.

ЕС продолжает бороться с медленным распространением вакцин против коронавируса в блоке состоящем из 27 членов.

Венгрия, Чехия, Словакия и Австрия выразили заинтересованность в закупке и внедрении российской вакцины «Спутник V».

Медицинский работник держит шприц с вакциной Gam-COVID-Vac (Sputnik V) Covid-19.

Александр Река | ТАСС | Getty Images

В то время как Европейский союз изо всех сил пытается ускорить распространение вакцины против коронавируса в блоке из 27 членов, российская вакцина против коронавируса привлекает себе друзей в Восточной Европе, создавая тем самым еще одну потенциальную линию раскола в регионе.

Чешская Республика, Австрия, Венгрия и Словакия выразили заинтересованность в закупке и внедрении российской вакцины «Спутник V», шаг, который может подорвать общеевропейский подход к утверждению и применению вакцин против коронавируса.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил в воскресенье, что его страна может использовать вакцину Sputnik V даже без одобрения агентства ЕС по лекарствам – Европейского агентства по лекарственным средствам.

Это произошло после того, как в прошлую пятницу, у президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили «возможные поставки российской вакцины Sputnik V в Австрию, а также ее возможное совместное производство», – заявил Кремль, отметив, что звонок инициировала Австрия. Однако Австрия с тех пор указала, что не будем обходить EMA с точки зрения утверждения вакцины.

Венгрия, страна в ЕС, у которой непростые отношения с Брюсселем и чей лидер Виктор Орбан считается близким союзником Путина, не выказывала таких колебаний. Она стала первой европейской страной, санкционировавшей (в обход EMA) в январе применение и закупившей вакцину Sputnik V .

По сообщениям Moscow Times, в стране ожидается поставка 2 миллионов доз вакцины Sputnik V в течение следующих трех месяцев. В прошлом месяце Венгрия также одобрила китайскую вакцину Sinopharm, что снова идет вразрез с порядком утверждения вакцины в ЕС.

В понедельник Словакия стала второй европейской страной, объявившей о закупке вакцины Sputnik V, обеспечив себе получение 2 миллионов доз. Министр здравоохранения Словакии сказал, что она не будет применяться немедленно, потому что для этого еще требуется зеленый свет от национального регулирующего органа страны.

Самолет словацкой армии с партией вакцины Sputnik V против коронавируса (Covid-19) прибывший из Москвы, стоит на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Кошице, Словакия, 1 марта 2021 года. ПЕТР ЛАЗАР | AFP | Getty Images

Что происходит?

Поворот в сторону российской вакцины происходит на фоне всеобщего недовольства медленными темпами развертывания вакцинации в ЕС. Это стало следствием решения блока о совместной закупке вакцин, а его заказы производителям поступили позже, чем заказы других стран, включая Великобританию и США.

Проблемы с производством и бюрократия – а в некоторых странах – нерешительность в отношении вакцины – также были камнем преткновения на пути к внедрению.

Тем не менее, решение некоторых восточноевропейских стран в одностороннем порядке одобрить российскую вакцину обязательно вызовет критику в Брюсселе, поскольку подрывает стремление ЕС к единому подходу и равно справедливому распределению вакцин.

Также были опасения по поводу самой вакцины Sputnik V, хотя последующие данные подтвердили её эффективность и надежность.

Вакцина была одобрена российским регулятором здравоохранения в августе прошлого года, до завершения клинических испытаний, что вызвало скептицизм среди экспертов, в отношении того что она может не соответствовать строгим стандартам безопасности и эффективности. Некоторые эксперты утверждали, что Кремль просто очень хотел одержать победу в гонке с разработкой вакцины против Covid.

Тем не менее, промежуточный анализ фазы 3 клинических испытаний вакцины с участием 20 000 участников, опубликованный в рецензируемом медицинском журнале The Lancet в начале февраля, показал, что эффективность вакцины против симптоматической инфекции Covid-19 составила 91,6%.

В сопроводительной статье в Lancet Ян Джонс, профессор вирусологии из Университета Рединга, Англия, отметил, что «разработка вакцины Sputnik V подверглась критике за неприличную поспешность. Но результат, о котором здесь сообщается, ясен, и демонстрируется научный принцип вакцинации, а это означает, что ещё одна вакцина может присоединиться к борьбе за снижение заболеваемости Covid-19».

Тем не менее, Национальный центр эпидемиологии и микробиологии «Гамалея» в Москве, который разработал вакцину, еще не подал заявку в EMA на разрешение на продажу вакцины, сообщило в начале февраля агентство ЕС по лекарствам.

Женщина получает второй компонент вакцины от COVID-19 Gam-COVID-Vac (Sputnik V).

Валентин Спринчак | ТАСС | Getty Images

РФПИ, суверенный фонд благосостояния России, который поддержал разработку Sputnik V, сообщил CNBC в понедельник, что в середине февраля он подал заявку в Агентство ЕС по лекарствам с просьбой о проведении экспертизы вакцины. Однако EMA не подтвердило это, и CNBC обратился к EMA за комментариями.

Политический театр

Европейская комиссия уже предупредила Венгрию, хотя и косвенно, против использования российской вакцины до того, как ЕМА одобрит ее. Еще в ноябре представитель Комиссии сообщил агентству Рейтер, что «возникает вопрос, захочет ли государство-член вводить своим гражданам вакцину, которая не была рассмотрена EMA», добавив, что доверие общества к вакцинации может быть подорвано.

«Здесь встречаются процесс авторизации и доверие к вакцинам. Если наши граждане начнут сомневаться в безопасности вакцины, если она не прошла тщательную научную оценку, чтобы доказать ее безопасность и эффективность, будет намного сложнее вакцинировать достаточную часть населения », – сказал представитель Reuters.

Однако решение Венгрии действовать в одиночку, когда дело доходит до вакцины Sputnik V, не удивляет наблюдателей из ЕС. У правого лидера страны Виктора Орбана – «сильного человека», подобного российскому Путину, в последние годы было несколько споров с исполнительной властью ЕС, особенно из-за признаков усиливающегося авторитаризма правительства. Подрыв судебной независимости и свободы прессы в Венгрии вызывает особую озабоченность ЕС. Однако правительство Венгрии отвергает такую ​​критику.

Густав Грессель, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, заявил CNBC в понедельник, что действия Венгрии были «частью кампании Орбана по пропаганде идеи «упадка ЕС» и будущего Венгрии на Востоке вместе с Россией и Китаем», тренда, как он сказал, продолжающегося уже в течение некоторого времени.

Между тем Дараг Макдауэлл, глава отдела Европы и главный аналитик Verisk Maplecroft по России, охарактеризовал геополитические игры вокруг Sputnik V и ЕС как «более политический театр, чем что-либо другое».

«Для Венгрии и Австрии здесь присутствует элемент внешнеполитического сигнала, поскольку и Курц, и Орбан в целом имели более тесные отношения с Путиным, чем их европейские коллеги. В случае с Чешской Республикой импульс, похоже, был больше для демонстрации того, что правительство «что-то делает» перед лицом быстрого роста числа заболевших в феврале», – сказал он.

Есть также сомнения относительно того, сможет ли РФ массово производить и поставлять вакцину Sputnik V в Европу в крупных масштабах.

«Хотя вакцина Sputnik кажется в принципе эффективной вакциной, РФ испытывает большие трудности с налаживанием массового производства, … (производимой) вакцины Sputnik все еще недостаточно», – сказал Грессел. Макдауэлл отметил, что «вопрос в том, может ли Sputnik V иметь заметное значение с учетом вопросов регулятора и существующих логистических проблем, и может ли вакцина производиться в достаточном количестве российскими производителями или по лицензии».