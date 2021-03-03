ЕС и США ввели санкции против российских чиновников

03.03.2021, 5:50, Разное

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…из-за преследования Навального

Европейский союз ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» РФ из-за ареста и преследования политика Алексея Навального. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

По информации агентства, под санкции попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, председатель СКР Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников. Эту информацию официально подтвердили в ЕС, который опубликовал список силовиков, попавших под санкции из-за ареста политика.

Накануне постпреды Евросоюза согласовали новые ограничения против российских должностных лиц.

ОБНОВЛЕНИЕ

США также ввели санкции из-за преследования Навального против семи «высокопоставленных представителей» российских властей, сообщает «РИА Новости». В список также войдут 14 организаций из России, Германии и Швейцарии «за производство биологического и химического оружия». Санкции будут включать экспортные и визовые ограничения.

Главы МИД стран Евросоюза договорились о расширении индивидуальных санкций на встрече в Брюсселе 22 февраля. Новые ограничения ввели в ответ на события вокруг ситуации с Навальным, меры затронут тех, кто, по словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, «несет ответственность за его арест, выдвижение обвинения и приговор». Вопрос о расширении «черного» списка инициировал сам Боррель после визита в Москву. На встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым он призвал освободить Алексея Навального. Помимо этого, страны ЕС неоднократно призывали Россию освободить политика и других политзаключенных.

Тем, кто попадет под санкции, будет запрещен въезд в ЕС, их активы в банках, находящихся в Евросоюзе, будут заморожены.

ЕСПЧ 17 февраля потребовал от РФ незамедлительно освободить политика в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда, принимая во внимание риск для жизни Навального и обстоятельства лишения свободы. Российские власти назвали это требование «заведомо неисполнимым».

Евросоюз в октябре прошлого года уже вводил санкции против российских чиновников из-за отравления Навального боевым веществом из группы «Новичок».

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