В РФ начали проверку системы оповещения

03.03.2021, 5:42, Новости дня

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В РФ началась масштабная проверка системы оповещения, мероприятие стартовало с Камчатки, там сирены заработали 3 марта в 10.40 по местному времени, сообщили в краевом ГУ МЧС.

В отмеченное время запустили региональную автоматизированную систему централизованного оповещения Камчатского края, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В систему входят и локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов, система оповещения о цунами, системы экстренного оповещения населения, средства оповещения телевидения и радиовещания с включением всех имеющихся оконечных устройств (электросирен и уличных громкоговорителей).

«Мероприятие проводилось в целях проверки организации своевременного оповещения органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС, а также населения при возникновении чрезвычайных ситуаций», – добавили в МЧС.

Проверка проводится по плану, жителей региона призвали сохранять спокойствие.

Ранее в МЧС сообщали, что масштабная проверка системы оповещения населения пройдет во всех регионах страны в среду, с помощью электросирен и громкоговорителей будет подаваться сигнал «Внимание всем!»