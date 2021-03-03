Сенат США утвердил главу Совета экономических консультантов при Белом доме
03.03.2021, 5:42,
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Сенат Конгресса США утвердил Сесилию Роуз на должность председателя Совета экономических консультантов при Белом доме, информирует пресс-служба верхней палаты американского законодательного органа.
В поддержку Роуз высказались 95 законодателей, против – четверо, передает ТАСС.
Роуз считается одним из ведущих экономистов Принстонского университета. Она станет первой женщиной на посту главы совета, не являющейся представительницей белого населения страны.
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