 

Сенат США утвердил главу Совета экономических консультантов при Белом доме

03.03.2021, 5:42, Новости дня
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Сенат Конгресса США утвердил Сесилию Роуз на должность председателя Совета экономических консультантов при Белом доме, информирует пресс-служба верхней палаты американского законодательного органа.

В поддержку Роуз высказались 95 законодателей, против – четверо, передает ТАСС.

Роуз считается одним из ведущих экономистов Принстонского университета. Она станет первой женщиной на посту главы совета, не являющейся представительницей белого населения страны.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, чего ждать РФ с приходом к власти в США администрации Джо Байдена.



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