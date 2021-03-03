Швеция начала переговоры с российским поставщиком вакцины от COVID
03.03.2021, 5:42,
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Координатор вакцинации против коронавируса в Швеции Рикард Бергстрем провел встречу с представителем российского производителя вакцины против коронавируса, еще одна встреча запланирована на 3 марта.
Бергстрем сообщил телеканалу ТВ4, что у него «есть мандат от правительства на переговоры с другими (поставщиками)», он «встречался с российским производителем на прошлой неделе, и завтра снова будет встреча», передает ТАСС.
«И Швеция, и Еврокомиссия готовы поговорить с любым, кому есть что предложить. Но основное направление – делать это через ЕС», – добавил он.
В данный момент парламентское большинство требует, чтобы Швеция закупала вакцины и вне соглашений с ЕС. Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон в интервью агентству ТТ заявил о разочаровании «тем, что все идет слишком медленно».
Он рассчитывает, что в среду на обсуждении этого вопроса в комитете по социальным делам его партию поддержат «Христианские демократы», «Либералы», «Шведские демократы» и Левая партия.
Вакцинация в Швеции началась 27 декабря. Правительство страны планирует провести ее среди всего взрослого населения в течение первой половины 2021 года.
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 669 тыс. 113. Число умерших пациентов составляет 12 тыс. 882.
Ранее Словакия купила «Спутник V» без санкции ЕС. Также чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V».
Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.
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