 

Лукашенко назвал брехней публикации политологов о его встрече с Путиным

03.03.2021, 5:38, Разное
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По словам Александра Лукашенко, большинство из написанного – “полная брехня”. Он сказал, что не считает нужным озвучивать все выдумки.

Президент Белоруссии констатировал, что они с Владимиром Путиным договорились о том, что обговорят некоторые вопросы на уровне
руководителей правительства и силового блока. Александр Лукашенко отметил, что были подняты темы, которые касались всего спектра сотрудничества двух государств.

В частности, президенты говорили о “раскачивании” политической ситуации России и Белоруссии, передает “Царьград”. Александр Лукашенко сообщил, что они с Владимиром Путиным обменялись секретными данными спецслужб по дестабилизации ситуации в двух странах.

При этом он добавил, что разговора об интеграции России и Белоруссии на встрече 22 февраля в Сочи не было, как об этом писали некоторые политологи.
Это вторая встреча двух лидеров после начала политического кризиса в республике.

Напомним, ранее политолог Андрей Казакевич предположил, что наша страна сейчас не настроена на интеграцию с соседним государством. Он напомнил, что значительная часть белорусского общества не признает Александра Лукашенко легитимным президентом, а Запад ввел против него санкции.



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