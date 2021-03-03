Не везет

03.03.2021, 5:00, Разное

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Как устроена многокилометровая пробка на границе РФ и Китая и откуда она взялась? Репортаж из эпицентра великого стояния.

«По-русски говоря — дела ***[хреново]», — водители большегрузов ситуацию на российско-китайской границе оценивают однозначно. Сотни машин месяцами стоят в очередях на три пункта пропуска в Приморье, чтобы сперва въехать полным или порожним, а потом забрать из Поднебесной свой прицеп с грузом. Такая история продолжается почти год, с начала пандемии. Китайцы впускают по три десятка грузовиков в сутки, усиленно их проверяя, придираясь к каждой мелочи и постоянно меняя правила. Электронная очередь, которую правительство Приморья ввело для борьбы со столпотворениями на границе и «блатными коридорами», чуть облегчила ситуацию. Но и к ней у перевозчиков накопились вопросы.

«По-русски говоря — дела ***[хреново]», — водители большегрузов ситуацию на российско-китайской границе оценивают однозначно. Сотни машин месяцами стоят в очередях на три пункта пропуска в Приморье, чтобы сперва въехать полным или порожним, а потом забрать из Поднебесной свой прицеп с грузом. Такая история продолжается почти год, с начала пандемии. Китайцы впускают по три десятка грузовиков в сутки, усиленно их проверяя, придираясь к каждой мелочи и постоянно меняя правила. Электронная очередь, которую правительство Приморья ввело для борьбы со столпотворениями на границе и «блатными коридорами», чуть облегчила ситуацию. Но и к ней у перевозчиков накопились вопросы.

Фото Марины Черных, «Новая газета во Владивостоке»

Сломался? В конец!

К пункту пропуска в Полтавке по традиции самая большая очередь. Около 150 машин с уже назначенными датами проезда. Еще около 1000 — в реестре обработанных заявок без назначенных дат (в каждый переход записывается по несколько машин; кто пройдет в одном АПП, теряет свое место в других; при форс-мажорах перенос невозможен). Так вышло, что из всех переходов изначально, еще летом, только этот принимал товар в Китай. Все сюда ринулись, случился коллапс.

На парковке — большое везение, что она вообще есть! — стоят тягачи, в основном без кузовов — прицепы остались в Китае, их проверяют, загружают новым товаром, и только после этого водители смогут забрать груз. Раньше ночевали в гостинице на той стороне, с утра забирали груз — и в Россию. Сейчас многие иногородние ждут в машинах. Перед Новым годом по три недели так жили. Погоды стояли неприятные — ночами под минус 40 и ветер…

— Жаль, вы раньше не приехали, в морозы. Мы бы показали, как машину заводить с паяльной лампой и проводами. Бегаешь тут, колдуешь, пойдешь к кому-нибудь погреешься, и снова. Каждый раз думаешь — заведется, не заведется? — говорят дальнобойщики, объясняя, что и в электронной очереди записано больше грузовиков, чем пройдет границу, — так что кроме списков «виртуальных» есть еще одни, на самом переходе.

На Полтавке все довольно дисциплинированны, но, например, в Краскино до сих пор пытаются проскочить без записи, что вызывает недовольство и создает «фактические» очереди. Так что с недавнего времени на подъездах к этому погранпереходу тоже появился пост ДПС, который сверяет номера тягачей и прицепов с указанными в заранее составленном списке.

— В том году можно было в электронную очередь записать просто «голову», и все. Очередь подходит — цепляю телегу, которая мне нужна, и проезжаю нормально. В этом году поправки какие-то придумали, — рассказывает водитель Евгений на Полтавке. Он заехал за друзьями на легковушке, теперь держит путь в Покровку, с утра назад. — Зацепил я будку, доезжаю до поста, а мне говорят: «У тебя одна «голова» в электронной очереди записана, отцепляй телегу и проезжай». А зачем мне без телеги-то? Обращался в администрацию района… На сайте краевом номера телефонов убрали, только писать им. Но я на праздники попал — никто не отвечал. Все подстраиваются под эту электронку, а кто ей рулит — неизвестно. Выдумывают каждый день новые правила, о которых мы узнаем, когда сюда подъезжаем.

В очереди стоят не водители, а именно тягачи и прицепы. Сломался? Твои проблемы — на парковке авторемонтной мастерской нет. И дату проезда изменить нельзя.

— Мой прицеп уже третью неделю в Китае, — говорит дальнобойщик Василий. — Телега осталась, я здесь жду, когда ее загрузят. Что обратно повезу, не знаю — свой китайский груз я потерял. Приехал, простоял здесь месяц, а машина сломалась. С этой парковки просто так выехать, чтобы «голову» отремонтировать, нельзя, иначе обратно не заедешь. Пришлось в хвост очереди записываться. А это тысяча машин.

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Что в таких случаях делать? Ищешь другую машину, отдаешь ей груз, теряешь заработок…

Раньше у меня три дня было, чтобы въехать на пункт пропуска. С электронной очередью остался только день. Если телега сломалась, другую тоже уже не зацепишь. Зачем так сделали? Вот про это написать надо! И сотрудники ДПС нас понимают, они готовы войти в положение, но у них есть распорядок, который идет от краевых властей.

Фото Марины Черных, «Новая газета во Владивостоке»

Помни огуречный кризис

Началась вся эта катавасия прошлой весной. В начале апреля 2020-го Китай сократил и ограничил, а 14 апреля и вовсе закрыл в одностороннем порядке все наземные погранпереходы с Россией. Огурцы и помидоры на прилавках моментально взлетели в цене до 600 рублей (причем и приморские, тепличные, на всякий случай тоже подорожали). Пока лед стоял, можно было еще через Амур по понтонной переправе пересечь границу, но как потеплело, и эта ниточка на Хабаровской таможне прервалась.

К маю наземные границы в Приморье Китай открыл, но с ограничениями, которые постоянно менялись: то 40 грузовиков суммарно на въезд и выезд, то 30. У одного из российских водителей якобы обнаружили ковид — позже подозрения не подтвердились, но гостиницу, где жили перевозчики в ожидании обратного груза, закрыли на обработку, а ограничения еще больше ужесточили, до 10 машин на каждом переходе в обе стороны. С мая правила такие:

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фура заезжает в Китай, там кузов отцепляют и долго проверяют, а «голова» возвращается в Россию,

и водитель ждет, когда ему разрешат снова заехать за грузом.

Разумеется, около Пограничного и Краскино моментально собрались пробки — тягачи стояли в очередях прямо вдоль дороги на километры. Все кюветы завалили мусором, топливо кончалось. Сейчас выставлены знаки, запрещающие стоянку и остановку, дежурят посты ДПС. Водители, которым надоело жить в машинах, устраивали забастовки и грозились перекрыть дороги.

Для борьбы с очередями правительство края в мае приостановило на 10 дней движение грузового автотранспорта к территории пунктов пропуска. Проблему полностью не решили, но стало чуть-чуть легче. Однако надо понимать, что пути китайских властей неисповедимы, четырехчасовой обед по расписанию, и восточный Новый год приходит вовремя и длится неделю — Пограничный, Полтавка и Турий Рог (этот АПП не очень «популярен», на нем и сейчас очередей нет и почти никто не ездит) не работали 10–18 февраля, Краскино — с 28 января по 14 февраля. Любая задержка и без того небыстрой работы оборачивается проблемами.

Любая новость про пункты пропусков тревожит людей, не забывших об «огуречном кризисе». Так, по сообщению правительства края, Народное правительство города Хуньчунь уведомило, что «с 15 февраля по 15 марта вводятся временные ограничения на поставки определенных товаров через автомобильный пункт пропуска «Хуньчунь — Краскино». Китайская сторона намерена провести необходимые противоэпидемические мероприятия на пункте пропуска со своей стороны». Машинами можно ввозить живые морепродукты, древесину, газ, навалочные грузы, транзитные грузы из Японии и КНДР; мороженые морепродукты в контейнерах с использованием паллет; конфеты, пиво, шоколад в контейнерах с использованием паллет. Причем вес одной единицы товара должен составлять не менее 50 килограммов. По железной дороге в Китай через Краскино везут уголь, железный и медный порошок, древесину в контейнерах; транзитные грузы из Японии и КНДР. Это решение принято, чтобы при перегрузке исключить ручной труд.

— По факту, именно эти товары в основном и перемещаются через Краскино. Таким образом, существенного снижения грузопотока не ожидается, — пояснили в агентстве международного сотрудничества. Успокоили.

Фото Марины Черных, «Новая газета во Владивостоке»

СПРАВКА

По данным агентства международного сотрудничества Приморского края, с начала пандемии коронавируса на всем Дальнем Востоке стабильно работают три пункта пропуска с Китаем в Приморье и один — в Забайкалье (еще работает пункт пропуска в Бурятии, на границе с Монголией. _— _ В. Ф. ). Соответственно, Уссурийская таможня сейчас принимает на себя поток большегрузного транспорта и из других регионов.

По данным Дальневосточного таможенного управления, 26 февраля 2019 года и 2020 года на пунктах пропуска Уссурийской таможни очередей не было. Через АПП Полтавка — Дуннин в Россию въехали 69 грузовиков в 2019-м и 39 в 2020 году; выехали в Китай — 65 и 42 машины соответственно. В 2021 году 26 февраля на этот погранпереход в очереди стоит 143 машины только с назначенной датой, по 7 выехали и въехали.

На АПП «Пограничный — Суйфэньхе» 64 машины оформили на въезд в 2019 году, 40 — в 2020-м. 53 и 41 машина — на выезд. В 2021 году — по 27 грузовиков, еще 101 в очереди.

Через АПП «Краскино — Хуньчунь» 26 февраля 2019 года в Россию въехало 10 грузовых машин, в 2020 году — 2 машины. На выезд оформлено 29 и 12 транспортных средств соответственно. Надо отметить, через Краскино большегрузы вообще раньше особо не ездили — в основном городок в провинции Цзилинь привлекал туристов. В 2021 году — 27 выехали из РФ и 40 въехали, еще 80 стоят в очереди. Теперь этот пункт пропуска, кстати, работает без выходных.

Ручной режим электронной очереди„

Весной с появлением очередей, как заведено, появились и «решалы»,

которые за небольшое материальное вознаграждение помогали водителям большегрузов проскочить быстрее. Официально об этом, конечно, никто не сообщал, но в личных разговорах даже чиновники могли рассказать о восьми группировках, которые диктовали свои правила — формировали ручные списки, кого-то двигали вперед по блату. Проводку предоставляли и сотрудники ДПС.

На место выезжал вице-губернатор Александр Костенко, вел переговоры — в итоге появилась электронная очередь. Она открытая, но не автоматическая. Чиновники вручную обрабатывают заявки от перевозчиков, вносят в табличку номера тягачей и прицепов. ДПС пропускает к переходу только по этой таблице.

— Ручной режим и любое вмешательство человека — это всегда риск коррупции, — выражает мнение председатель профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края Петр Куприянов. — Это уже не электронная очередь фактически. Мы хотим, чтобы было все автоматически, как в других регионах! Открыл сайт, заполнил анкету, приложил документы — и тебя тут же регистрирует система, а не люди. Приходит сообщение — во сколько и когда ты проходишь границу. Всё!

Фото Марины Черных, «Новая газета во Владивостоке»

В правительстве Приморья не подтверждают, что «электронная очередь» заполняется в ручном режиме. По словам чиновников, процедура полностью автоматизирована, кто первый подал заявку на проезд к тому или иному пункту пропуска, тот первым и попадает сначала в лист ожидания, а затем и в список на проезд к АПП на конкретную дату. Очередь открытая, любой желающий может в любое время посмотреть список машин и время подачи заявки, и убедиться, что те, кто подал заявку раньше, находятся в очереди выше, чем те, кто подал позже.

Наши собеседники — водители на Полтавке — подтверждают: пожалуй, в электронную очередь за взятку действительно не попасть. Люди каждый день мониторят, сколько машин прошло, кто на каком месте, и «проскочить» тут нереально. Список, кстати, один, общий для всех. Если у кого-то в кузове рыба…

— Ну и стой до весны, пока твоя рыба не оттает! — смеются мужики.

В кабине — и борщ, и сушилка

Наши собеседники по здравом разумении пользу электронной очереди не отрицают. Порядок нужен, на дорогах стоять никто не хочет. Но надо ее как-то улучшать. Давать хотя бы три дня на проезд, позволять менять прицепы или ездить на СТО и заправку. Да хотя бы в магазин — а то по полтора километра туда-обратно пешком по морозу наматывать приходится.

В ожидании груза из Китая перекантовываются — кто где. Водителям из окрестных сел и даже из Уссурийска везет больше, они домой могут поехать. А иногородним каково?

Николай из Биробиджана живет в машине уже неделю. Приехал пустой — за овощами.

— В последний раз я здесь был до Нового года. Раньше на Хабаровскую таможню ездил, теперь она не работает, — смиренно объясняет Николай.

Товарищи забрали его в гостиницу. Там он помоется, переночует, постирается, переоденется. Белье соберет в сумку, развесит в кабине. Гостиница в Покровке, кстати, стоит 2000 рублей сутки. Не бюджетный вариант, но другого нет. Люди готовят в машинах, на газовых плитках и благодарны уже за то, что на Полтавке, в отличие от других пунктов пропуска, есть теплый туалет.

Свести сальдо с бульдо

Фото Марины Черных, «Новая газета во Владивостоке»

— Я 18 октября подался в электронку, 22 февраля только заехал, — разводит руками шофер Женя. — Я-то сам из Покровки, машина на базе стояла. Сейчас в основном день в день или на следующий пацаны заходят. Но рейс-то раз в два-три месяца! Раньше максимум стоял три-четыре дня на стоянке — заехал в Китай, вышел, и все. Рейс в неделю был стабильно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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