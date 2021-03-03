 

Мнение: Второе освобождение Пальмиры

03.03.2021, 4:54, Разное
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Большой обзорный материал ко 2-му освобождению Пальмиры, которое завершилось 4 года назад.
Повторному освобождению Пальмиры предшествовала наступательная операция ИГИЛ в декабре 2016-го года и отступление сирийских и российских военных до авиабазы Тияс, успешная оборона которой создала предпосылки для начала контрнаступления на Пальмиру.
Один из наиболее серьезных оперативных кризисов сирийской войны, который был успешно разрешен в нашу пользу несмотря на серьезные первоначальные неудачи.
Материал подготовлен совместно с "Рыбарем" "Астра Милитарум" и "Международной редакцией ФАН".

Второе освобождение Пальмиры

Colonelcassad https://t.me/boris_rozhin/
Рыбарь https://t.me/rybar
Астра Милитарум https://t.me/astramilitarum
Международная редакция ФАН https://t.me/riafan_everywhere

Погрузиться во все показанные на инфографике события в тексте можно вот тут https://riafan.ru/1397159-osvobozhdenie-palmiry-kak-prokhodila-samaya-znakovaya-bitva-siriiskoi-voiny

Источник: Colonel Cassad



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