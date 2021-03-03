Мнение: Второе освобождение Пальмиры

03.03.2021, 4:54, Разное

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Большой обзорный материал ко 2-му освобождению Пальмиры, которое завершилось 4 года назад.

Повторному освобождению Пальмиры предшествовала наступательная операция ИГИЛ в декабре 2016-го года и отступление сирийских и российских военных до авиабазы Тияс, успешная оборона которой создала предпосылки для начала контрнаступления на Пальмиру.

Один из наиболее серьезных оперативных кризисов сирийской войны, который был успешно разрешен в нашу пользу несмотря на серьезные первоначальные неудачи.

Материал подготовлен совместно с "Рыбарем" "Астра Милитарум" и "Международной редакцией ФАН".

Второе освобождение Пальмиры

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Погрузиться во все показанные на инфографике события в тексте можно вот тут https://riafan.ru/1397159-osvobozhdenie-palmiry-kak-prokhodila-samaya-znakovaya-bitva-siriiskoi-voiny

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