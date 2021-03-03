 

В МВД отказались от идеи хранить отпечатки пальцев россиян до 100 лет

03.03.2021, 4:52, Новости дня
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МВД РФ отказалось от разработки законопроекта, который предусматривающего увеличение срока хранения отпечатков пальцев граждан до достижения ими 100-летнего возраста, сообщают СМИ.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что «законопроект, согласно которому органы внутренних дел могут хранить дактилоскопические данные ряда граждан до момента их смерти или до достижения ими 100-летнего возраста, прошел независимую антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки, их законопроект рассматриваться не будет», передает ТАСС.

Напомним, в феврале стало известно, что МВД предлагает хранить отпечатки россиян до момента их смерти или достижения ими 100-летнего возраста.

До этого сообщалось, что МВД РФ в течение трех лет создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.



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