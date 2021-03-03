Выявленный в Италии штамм коронавируса обеспокоил вирусологов
03.03.2021, 4:52,
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В итальянском городе Брешия обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть устойчивым к существующим вакцинам, сообщил президент Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо.
Карузо сообщил, что «впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», передает RT со ссылкой на ANSA.
Сообщается, что это якобы нигерийский штамм коронавируса.
Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии в конце 2020 года.
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