 

Выявленный в Италии штамм коронавируса обеспокоил вирусологов

03.03.2021, 4:52, Новости дня
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В итальянском городе Брешия обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть устойчивым к существующим вакцинам, сообщил президент Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо.

Карузо сообщил, что «впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», передает RT со ссылкой на ANSA.

Сообщается, что это якобы нигерийский штамм коронавируса.

Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии в конце 2020 года.



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