Правоохранители усилили безопасность в Вашингтоне перед «истинным днем инаугурации»

03.03.2021, 4:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правоохранительные органы Вашингтона планируют усиление в преддверии 4 марта, которое сторонники теории заговора QAnon считают «истинным днем инаугурации», сообщают местные СМИ.

Телеканал NBC со ссылкой на служебную записку главного пристава палаты представителей Тимоти Блоджетта сообщает, что офис пристава «тесно сотрудничает с полицией Капитолия США для отслеживания информации по 4 марта и возможным протестам и демонстрациям по поводу того, что описывается как «истинный день инаугурации», передает РИА «Новости».

По словам Блоджетта, правоохранительные службы планируют привлечь к работе «дополнительных сотрудников» с целью обеспечить безопасность членов конгресса и его сотрудников.

Отмечается, что полиция Капитолия не располагает данными о том, что сторонники QAnon приедут в Вашингтон для участия в протестах или совершат акты насилия.

Телеканал сообщил также, что ФБР на прошлой неделе стало известно об обсуждениях, которые ведутся в рядах крайне правых групп, о том, что 4 марта рассматривается как дата митинга.

QAnon – это теория заговора, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а бывший президент-республиканец Дональд Трамп якобы боролся с этим заговором.

Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, однако затем проникла в политику.

Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.

В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации, который затронул и церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала появление «внутренних террористов» в США.