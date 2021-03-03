 

Москвича задержали из-за шуточного комментария

03.03.2021, 4:10, Разное
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…«предсказавшего» протестную акцию с фонариками.

В Москве полицейские задержали звукорежиссера Дмитрия Урюпина, который написал шуточный пост об акции с фонариками. Об этом сам Урюпин рассказал «ОВД-Инфо».

Мужчину доставили в отдел полиции по району Северное Тушино и отпустили без протокола, взяв обязательство о явке в отдел 4 марта. По словам Урюпина, на него хотят составить протокол по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

За неделю до того, как сторонники Навального объявили о проведении акции с фонариками 14 февраля, Урюпин написал: «могу только посоветовать протестовать с помощью фонарика, мигая им послания морзянкой под подушку».

Фото: facebook/Дмитрий Урюпин

После того, как сторонники Навального официально анонсировали протест, Урюпин написал пост в фейсбуке. Он сказал, что идею с фонариками могли взять именно у него, добавив, что «это был просто риторический оборот и сарказм». В разговоре с «ОВД-Инфо» Урюпин подчеркнул, что не призывал выходить на протест 14 февраля.

Источник: Новая газета



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