 

Мнение: Протесты в Мьянме

03.03.2021, 4:04, Разное
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В Мьянме военные и полиция продолжают попытки подавить протесты против военного переворота.
Попутно 1 марта начался суд над бывшим лидером Мьянмы, которую обвиняют в различных преступлениях, которые по мнению военных, дают им основания пользуясь Конституцией, взять власть в свои руки.
Соответственно, протесты против захвата власти они расценивают как антигосударственную деятельность и поэтому они достаточно последовательно заявляют, что не остановятся перед применением необходимой силы.
На 1 марта сообщалось о 26 убитых (большая часть из них 28 февраля) и десятках раненых с начала протестов. Призывы США и ООН к военным прекратить насилие, военные игнорируют и продолжают гнуть свою линию.

Источник: Colonel Cassad



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