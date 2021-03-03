Мнение: Протесты в Мьянме

03.03.2021, 4:04, Разное

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В Мьянме военные и полиция продолжают попытки подавить протесты против военного переворота.

Попутно 1 марта начался суд над бывшим лидером Мьянмы, которую обвиняют в различных преступлениях, которые по мнению военных, дают им основания пользуясь Конституцией, взять власть в свои руки.

Соответственно, протесты против захвата власти они расценивают как антигосударственную деятельность и поэтому они достаточно последовательно заявляют, что не остановятся перед применением необходимой силы.

На 1 марта сообщалось о 26 убитых (большая часть из них 28 февраля) и десятках раненых с начала протестов. Призывы США и ООН к военным прекратить насилие, военные игнорируют и продолжают гнуть свою линию.

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