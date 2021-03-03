Инфекционист предположил возможные сроки снятия ограничений по COVID-19

03.03.2021, 4:02, Новости дня

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В мае-апреле в РФ уже можно будет отменить многие ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Если мы будем брать уровень заболеваемости ОРВИ за предыдущий год и как планируется в этом году, до появления коронавирусной инфекции, то обычно в апреле заболеваемость ОРВИ значительно снижалась. Поэтому с определенной долей вероятности можно сказать, что в апреле-мае многие ограничения уже будут сняты», – отметил Вознесенский РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в РФ к августу.