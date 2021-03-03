 

Вашингтон ввел новые пошлины на поставки алюминия

03.03.2021, 4:02, Новости дня
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США ввели антидемпинговые пошлины на листовой алюминий, поставляемый в страну из 16 других государств, сообщают СМИ.

Власти США проводили расследование для установления необходимости введения антидемпинговых пошлин на ввоз листового алюминия из 18 стран, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

После расследования американское министерство торговли решило не облагать новыми пошлинами листовой алюминий из Греции и Южной Кореи. Поставщикам из других 16 стран придется платить дополнительную пошлину.

Листовой алюминий из Германии будет облагаться пошлинами в размере до 242,8%, пошлины на поставки из Бахрейна составят 83%.

В декабре власти США объявили, что импортеры алюминия с 2021 года должны будут получать специальные лицензии для защиты интересов американских производителей.

В октябре сообщалось, что Соединенные Штаты изучают возможность установления новых пошлин на импорт алюминиевой фольги из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции. В 2018 году президент Дональд Трамп вводил пошлины на импорт стали и алюминия в США.



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