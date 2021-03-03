Землетрясение произошло у берегов Камчатки

03.03.2021, 4:02, Новости дня

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Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано у восточного побережья Камчатки, информирует краевой главк МЧС со ссылкой на данные сайта службы срочных донесений города Обнинска.

В сообщении ведомства указывается, что «подземный толчок произошел (…) на глубине 60 километров», эпицентр «находился в акватории Кроноцкого залива на расстоянии 180 километров северо-восточнее города Петропавловска-Камчатского», магнитуда составила 4,5, передает РИА «Новости».

В населенных пунктах Камчатского края сейсмическое событие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась.

Звонки в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных районов региона от граждан не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Курилах.