Мнение: О чёткой разнице между мужчиной и росгвардейцем

03.03.2021, 3:52, Разное

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Нет, эта разница не в том, что настоящий мужчина не испытывает потребности прятать своё истинное лицо под балаклавой. И не в том, что он никогда не ударит женщину с ноги в живот, а в случае чего нежно засветит ей кулаком в глаз.

Это совершенно простая, понятная и чёткая денежная разница.

Но сначала чуть-чуть демографии. После путинской пенсионной реформы, проведённой вопреки всем прежним обещаниям и заверениям, средний российский #мужчина имеет примерно 75%-ю вероятность дожить до #пенсии по возрасту. А дожив, сможет получать её в среднем 8 лет и 4 месяца. Это самый низкий показатель в Европе, кстати.

Средний российский росгвардеец выйдет на свою заслуженную пенсию в 45, если только не вылетит раньше со службы за совсем уж лютую пьянку. Соответственно, при прочих равных, получать он пенсионные выплаты из наших с вами налогов будет 28+ лет.

У среднего российского мужчины его заслуженная пенсия составит 14 тыс. 151 руб. Чтобы её заработать, он при средней мужской зарплате в 45 тыс. 600 руб. заплатит порядка 5 млн руб. в Пенсионный фонд. А из него получит в среднем 1,4 млн руб.

У среднего росгвардейца или полицейского (что близко по сути) пенсия составит 19 тыс. 616 руб. И получит он за счёт благодарных налогоплательщиков, окормляемых дубинкою, 6,68 млн руб. Причём, хотя с фонда оплаты труда госслужащих тоже перечисляются страховые взносы, это ведь, по сути, просто перекладывание денег из одного бюджетного кармана в другой. Всё за счёт налогов же.

Вот вам и разница в шесть раз – между производящим классом и паразитическим, в пользу, естественно, последнего. А по сути, средний российский мужчина и после смерти своей всё ещё будет содержать хотя бы одного росгвардейца.

Просто и понятно, не так ли?

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