 

Мнение: Я лягу под одеяло, накроюсь и никуда не выйду!

03.03.2021, 3:14, Разное
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Эпичное видео от Следственного Комитета Белоруссии, где показана запись совещания белорусской оппозиции с участием Тихановской, где 5 августа 2020-го года участники обсуждают вопросы захвата власти после выборов в Белоруссии.
Еще выборы не прошли, а участники заранее договорились, что будут протесты и будут захваты административных зданий. В текущих белорусских реалиях, тут полный букет обвинений по целому спектру уголовных дел. Плюс достаточно наглядно видно, что "мирный протест" в Белоруссии даже не планировался – изначально речь шла о захвате власти.

В целом, всех участников, из тех, кто еще не убежал за границу или уже не сидит, можно смело хватать и закрывать на долгие годы. Такая вот она – "борьба за демократию в Белоруссии", за которую наступит вполне заслуженная расплата.
Топившим за "белорусский мирный протест" привет.

PS. Хуанита Тихановская своими комментариями на заседании также порадовала. Для Лукашенко она конечно идеальный оппонент, дабы поправить свой имидж на контрасте с настолько скомпроментированным персонажем. Все-таки не зря он ее выпустил за границу.

Источник: Colonel Cassad



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