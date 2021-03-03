 

Байден назвал способ увеличить производство вакцин Johnson&Johnson

03.03.2021, 3:12, Новости дня
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Нарастить производство вакцины Johnson&Johnson от коронавируса поможет Фармацевтическая группа Merck, сообщил президент США Джо Байден.

«Мы объявляем о важном шаге. Две крупнейшие компании в области здравоохранения и фармацевтики, которые обычно являются конкурентами, работают вместе над вакциной. Johnson&Johnson и Merck будут работать вместе, чтобы расширить производство вакцины Johnson & Johnson», – цитирует Байдена ТАСС.

По его словам, будет задействован закон о производстве продукции военного назначения, действовавший еще во времена войны в Корее, это позволит оборудовать два завода Merck по стандартам, необходимым для безопасного производства вакцины Johnson & Johnson.

«По настоянию и при поддержке со стороны моей администрации Johnson & Johnson также предпримет дополнительные действия для безопасного ускорения производства», – добавил американский лидер.

Байден также заявлял, что к концу мая в стране появится достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса, а жители страны смогут вернуться к привычной жизни примерно через год.

В конце февраля американский лидер говорил об успехах национальной программы вакцинации от COVID-19 в стране, по его словам, она проходит с опережением.

Напомним, 28 февраля управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США сообщило, что выдало компании Johnson&Johnson разрешение на использование вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.



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