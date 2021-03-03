Названы сроки передачи АПЛ «Казань» флоту
03.03.2021, 3:12,
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Головную атомную подлодку (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Казань» планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в конце весны или начале лета, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Передача «Казани» флоту ожидается в мае–июне этого года», – сказал собеседник ТАСС.
Планируется, что АПЛ до сдачи флоту совершит еще один контрольный выход в море, после этого будет проведена ревизия узлов и механизмов. После этого пройдет церемония поднятия на лодке Андреевского флага.
Ранее глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что «Казань» будет готова к передаче Военно-морскому флоту РФ с 26 февраля.
Напомним, 12 января атомная подлодка «Казань» вышла на завершающий этап испытаний.
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