Названы сроки передачи АПЛ «Казань» флоту

03.03.2021, 3:12, Новости дня

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Головную атомную подлодку (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Казань» планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в конце весны или начале лета, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Передача «Казани» флоту ожидается в мае–июне этого года», – сказал собеседник ТАСС.

Планируется, что АПЛ до сдачи флоту совершит еще один контрольный выход в море, после этого будет проведена ревизия узлов и механизмов. После этого пройдет церемония поднятия на лодке Андреевского флага.

Ранее глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов заявлял, что «Казань» будет готова к передаче Военно-морскому флоту РФ с 26 февраля.

Напомним, 12 января атомная подлодка «Казань» вышла на завершающий этап испытаний.