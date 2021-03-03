Военные в Колумбии нашли 800 килограмм кокаина

03.03.2021, 3:12, Новости дня

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В Колумбии военные провели спецоперацию, в ходе которой конфисковали 800 килограмм кокаина, сообщили местные СМИ.

Операция проходила в муниципалитете Карепа, северо-западный департамент Антьокия, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию La FM.

Местные жители заявили военным о подозрительной машине, которая находилась на одной из общественных парковок. Внутри автомобиля обнаружили 800 килограмм кокаина. Найденные наркотики оценили в 5 млрд песо (порядка 1,39 млн долларов).

В феврале сотрудники ФСБ пресекли международный канал поставки кокаина в Россию. Спецслужбы задержали в Санкт-Петербурге трех иностранных граждан, у которых изъяли более 60 кг наркотика.