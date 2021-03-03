 

Военные в Колумбии нашли 800 килограмм кокаина

03.03.2021, 3:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Колумбии военные провели спецоперацию, в ходе которой конфисковали 800 килограмм кокаина, сообщили местные СМИ.

Операция проходила в муниципалитете Карепа, северо-западный департамент Антьокия, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию La FM.

Местные жители заявили военным о подозрительной машине, которая находилась на одной из общественных парковок. Внутри автомобиля обнаружили 800 килограмм кокаина. Найденные наркотики оценили в 5 млрд песо (порядка 1,39 млн долларов).

В феврале сотрудники ФСБ пресекли международный канал поставки кокаина в Россию. Спецслужбы задержали в Санкт-Петербурге трех иностранных граждан, у которых изъяли более 60 кг наркотика.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / В РФ решено начать восстанавливать плановую работу медучреждений

13.08 / Главное не первенство, а эффективность и безопасность — глава Минздрава США усомнился в российской вакцине от COVID-19

11.08 / Недовольные результатами выборов в Белоруссии собрались у посольства в Москве

28.02 / В Днепре трое взрослых и подросток провалились под лед – Геращенко

11.02 / Резников заявил, что Россия ограничивает доступ крымчан к лекарствам

10.09 / Демократия и пандемия COVID-19 – слушания в Палате представителей

28.07 / Путин пообещал рассмотреть вопрос об освобождении Сулейманова, фракция “Слуги народа” разваливается. Главное из Telegram-каналов

17.02 / “Принятие ситуации – вот что важно”. Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей

02.11 / Эксперт сказал, чего не надо ждать в случае победы Санду на выборах в Молдавии

10.08 / Появились сведения об обстановке в центре Минска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска