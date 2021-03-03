Мнение: О долгом эхе крымского «триумфа»

03.03.2021, 3:02, Разное

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Меж тем семь лет минуло с того дня, как известная крымская спецоперация вошла в решающую фазу с появлением «вежливых людей» на улицах городов и сёл стремительно самоопределявшегося полуострова. С высоты прожитых лет может показаться, что для России всё прошло удачно – американские и вообще западные #санкции оказались не смертельными, большой войны не приключилось, российские нефть и газ по-прежнему покупают. Сосед и брат, правда, превратился во врага…

Но это уже щепки летят. То есть, #жизнь удалась?

Но и #расплата пришла неожиданно.

Согласно приглаженным данным Росстата, #инфляция в России продолжает ускоряться, игнорируя попытки правительства заморозить цены. Эпицентром инфляционного пожара остается рынок продовольствия, где цифры на ценниках растут со скоростью, которой статистика не фиксировала почти пять лет. Дорожает всё – и молоко, и мясо, и овощи, и фрукты.

Конечно, пропагандисты говорят, мол, во всём мире так. Индекс цен на продовольствие растёт, как на дрожжах. Кукуруза, вон, почти на 45% выросла в цене. Хотя с чего вдруг из-за этого должен дорожать российский картофель?

На деле так не везде. Если #цены на продовольствие в России выросли на 8,2% в среднем, то в странах #ЕС продукты подорожали лишь на 1,1%. И если в России овощи подорожали на 17,5%, то в ЕС – на ничтожные 0,2%. При этом абсолютное большинство овощной продукции теперь производится в России.

Ну, ОК, а причём тут #Крымнаш?

Ответ двоякий, на самом деле. Во-первых, следствием той победы стала новая война, санкционная, которая привела к усилению роли государства в экономике, а значит, и к росту монополизма, издержек, поборов. Соответственно, и государственный дирижизм усилился, притом что чиновник намного хуже рынка может управлять экономикой.

Во-вторых, #цены на продукты питания были бы ниже, если бы не «контрсанкции», введённые в 2014 г. и ударившие прежде всего по самым незащищённым слоям населения. Именно они препятствуют импорту более дешёвых товаров из Европы, стимулируя рост монопольной выручки внутренних производителей. К тянущейся уже шесть лет ошибочной политике, контрсанкциям, добавилась неадекватная «антиковидная» политика правительства в 2020 г. Каким образом можно было допустить падение реальных доходов граждан на 3,5% в ситуации, когда именно на этот чёрный день столько лет копились запасы?

И первое, и второе – это прямое следствие крымского триумфа, когда люди наверху решили, что им море по колено и сам чёрт не брат.

Но происходящее сейчас с ценами – лишь начало. Пример Венесуэлы показывает, куда может завести стремление чиновника управлять экономикой.

И пока «прокремлёвские» интересуются, хотят ли россияне, как в Париже, логично спросить другое. А вы что, хотите, как в Венесуэле?

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