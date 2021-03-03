Мнение: Письмо: “В начале был в восторге”

03.03.2021, 2:40, Разное

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Главная причина фрустрации – это потеря или нестабильность короны при застрявшем внешнем локусе.

Сама по себе потеря короны – это очень хорошо. Но ощутить это хорошо можно, если поправить локус контроля.

Пока локус остается внешним, вы испытываете боль от потери короны и стремление эту корону вернуть.

Интернет переполнен курсами и марафонами, помогающими укрепить корону с помошью ЗВ или подрастить и прибить.

Проблему боли могла бы решить правка локуса контроля, она же стала бы дорогой в новую, успешную жизнь, не только личную. Но восстановить корону людям кажется проще и быстрей.

В частности, женская сексуальная фрустрация – это всегда пошатнувшаяся или упавшая корона. Женщина смотрела и смотрит на себя мужскими глазами, но если в короне она видела себя аппетитной дурочкой или волнующей стервочкой, то без короны видит просто обиженной дурой. Локус контроля поправить она не может, не хочет опираться на себя, хочет тянуть поддержку и одобрение из мужчины, но представить себя аппетитной в его глазах уже не может.

Вот недавно женщина писала полное боли письмо, что потеряла либидо из-за несексуального мужа и не может его вернуть с новым мужчиной. Она хочет вновь обрести веру в страстный мужской взгляд, хочет опять смотреть на себя глазами мужчины как на сладкий тортик, но не может и жалуется.

Вот еще одна женщина, на пороге грозно надвигающейся фрустрации, в момент отчаянного шатания короны. Эта назвала свое письмо “Доярка и Слабак”. Грубо про себя, еще более грубо и обиженно – про него. Он – Слабак и поэтому она чувствует себя никчемной Дояркой. В письме – стон некрасовского бурлака на Волге. “Этот плач у нас песней зовется”.

Проанализируйте подробно внешний локус автора и привычку смотреть на себя мужским взглядом из-под короны.

Разберите подробно, чтобы всем стало очевидно, что причина ее боли только в этом.

А потом я опишу, как должна выглядеть нормальная сексуальная идентичность. Своя собственная, с опорой на себя, а не на воображаемое чужое обожание или стахановские надои.

die_kleinez

Здравствуйте, дорогая Эволюция!

Надеюсь, мое письмо попадет на разбор.

Я оказалась в некрасивой ситуации и не знаю, как из нее выйти.

С Ф. познакомилась в тиндере, ему 32, местный, не любит свою работу, ищет стартап, чтобы вложиться и им гореть.

Мне 29, бездельница, доучиваюсь последний курс на вторую специальность.

С тех пор, как похудела, считала себя очень сексуальной и крашусь густо, ношу короткие юбки или как-то в стиле casual, обычные джинсы и т.д. я типичная доярка, но как-то уже без макияжа не вижу своего образа. Кажется еще возомнила себя нерыбой

С Ф. мы путешествовали, уже где-то месяц, насколько возможно, в пределах страны. Я стала ему другом, можно сказать. Шутили на многие темы, он был вначале в восторге от меня.

В это время он мне мастурбировал и был счастлив, спрашивал, вместе ли мы сейчас. Мне этого хватало, но хотела, как мне казалось, слияния. Видела, что от презерватива у него падает и думала, что ему нужно время после долгого перерыва.

Секс у нас был один раз, и то незащищённый, когда я его приревновала, напилась и вообще стыдно было.

Я с ним увидела, что все время сливаюсь, а он стоит на месте, становясь равнодушнее. Ощущение, что раньше ему больше нравилось, когда он гулял со мной и теперь просто из чувства долга встречается по инерции.

Я уже несколько раз выносила ему мозг и понимаю, что косяк на косяке уже никак не компенсировать и сливаться больше уже не могу.

Он никак не пытается разнообразить наш досуг, а просто хочет быть развлеченным, как мне кажется. Возможно, при такой разнице оз мне и надо было просто быть рядом и не мешать ему чувствовать, что хочет? Быть той, кем он меня хочет видеть, не стревая?

Недавно я спросила, почему он не хочет попробовать нормальный секс. Спрашивал, сколько раз было с бывшим, сказала, что он хотел меня каждый день. Много всего, свои фантазии через решето вываливала, в надежде наверное его разогреть и себя немного раскрепостить. А он сказал, что думал, мне важнее духовная составляющая.

Тем же вечером он попросил прощения, что не может, потому что устал, я сама была уставшая и просила, давай поспим, но он сходил в душ и пришел виноватый.

Вынесла мозг, почему это он думает, что мне это больше надо, хотя очевидно, так оно и есть.

Он долго извинялся и сказал, что раньше всегда напивался, а со мной так не хочет.

А я думаю, он не хочет именно меня и мое тело ему не нравится.

Я превратилась из спонтанной в ту, кто смотрит за его ширинкой. Чувствую себя бесполой рядом с ним и хочу выйти из ситуации, где я в позиции просящей секса.

Завтра он приедет ко мне, давно хотел.

Не хочу лежать с тем, кто меня не хочет, не хочу даже думать, что будет, если попытается и не получится. А он признается в любви под щипцами видимо и хочет обниматься.

Я вижу решение в том, чтобы сказать, что не хочу портить наши глубокие духовные отношения сексом, что лучше я не буду его тревожить и постелить ему отдельно, если хочет остаться непременно или лучше встретиться на пару часов и попрощаться.

Думала, что было бы красиво ему теперь отказать, если станет приставать, но если не будет приставать, то боюсь, моя голодная корона снова с грохотом упадет.

Не хочу, чтобы думал, что расстаюсь из-за секса, я уже и сама не рада, что стала с ним спать.

Спасибо, что прочитали