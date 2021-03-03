Мнение: “Защити память героев” фашистской Венгрии

03.03.2021, 2:24, Разное

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Очередная история в стиле "Коля с Уренгоя".

Участники орского отделения «Молодой гвардии Единой России» провели в рамках акции «Защити память героев» довольно странную акцию. Они возложили цветы на братскую могилу венгерских военнопленных в поселке Мостострой, а потом – к мемориальной доске на доме, где жил Герой Советского Союза Анатолий Пузиков. Затем юные политики отчитались о проделанной работе в соцсетях (в настоящее время публикации уже удалены).

Венгрия в 1940 году подписала «Берлинский пакт», который включил ее во Вторую мировую войну на стороне Германии, Италии и Японии. В начале июля 1941 венгерские войска вступили в бой с 12-й советской армией. Впоследствии венгры участвовали во многих битвах, в том числе и Сталинградской, но большей частью они использовались немцами для охраны коммуникаций и борьбы с партизанами на оккупированных территориях – в историю вошли, в частности, крайне жестокие карательные операции на Смоленщине, Брянщине.

В годы войны и после нее в Орске действовал лагерь для военнопленных №260, о котором Урал56.Ру писал достаточно подробно. В нем содержались как немцы, так и венгры, румыны, даже несколько японцев было. Они выполняли множество работ на предприятиях Орска, возводили жилые дома и объекты. Умерших в плену хоронили в братских могилах. В начале 2000-х потомки погибших приехали в Орск и установили на местах массовых захоронений надгробные камни.

Понятно, что война давно закончилась, воевавшие народы примирились. Но возлагать к могилам врагов цветы под лозунгом «Защитим память героев», да и просто упоминать их в одном ряду с настоящим Героем Советского Союза – это как минимум странно. Местные политики уже отреагировали на это: лидер орских коммунистов, депутат горсовета Владимир Гудомаров прислал в редакцию Урал56.Ру письмо, в котором назвал происходящее бредом.

В настоящее время скандальные публикации из соцсетей уже удалены.

https://www.ural56.ru/news/660384/ – цинк

А давайте не будем чтить память союзников нацистской Германии и венгерских оккупантов?

Впрочем, для МГЕР подобное пробивание дна не в первой. Помнится история, как на выставке с разоблачением ГУЛАГа, за фотки ГУЛАГа выдавали фотки из нацистских концлагерей.

Не менее смешным получилось и оправдание.

Официальный комментарий

Орские молодогвардейцы считали, что во Второй мировой Венгрия воевала на стороне СССР. Областное руководство организации прокомментировало скандал с возложением цветов

Напомним, участники орского отделения «Молодой гвардии Единой России» провели в рамках акции «Защити память героев» довольно странную акцию. Они возложили цветы на братскую могилу венгерских военнопленных в поселке Мостострой, а потом – к мемориальной доске на доме, где жил Герой Советского Союза Анатолий Пузиков. По словам областного руководства, орские активисты полагали, что Венгрия во Второй мировой войне воевала на стороне СССР:

и с распространяемой в СМИ информацией сообщаю следующее: представители «Молодой Гвардии» из Орска, желая почтить память ветеранов, ошиблись. Помимо мемориальной доски Героя Советского Союза Анатолия Пузикова они возложили цветы на официальное воинское захоронение венгерских военнопленных. По их словам, они были искренне уверены, что венгерские солдаты были союзниками советских войск во время Великой Отечественной войны. Руководство МГЕР Оренбургской области признает грубейшую ошибку и приносит извинения всем, кого это могло оскорбить. Напоминаем, что активисты «Молодой Гвардии» в эти дни возложили цветы более чем к 40 памятникам на территории области. В ряде населенных пунктов Оренбуржья молодогвардейцы также расчистили памятники от снега. Всем нам нужно лучше изучать историю Великой Отечественной войны. Для Орского местного отделения МГЕР мы организуем дополнительные лекции, посвященные союзникам и противникам СССР во Второй мировой войне. Еще раз приносим глубочайшие извинения за непреднамеренную ошибку.

Михаил Кузнецов

Руководитель Оренбургского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия»

https://www.ural56.ru/news/660397/

Орских "активистов" не смутило, что "венгерские союзники СССР" умерли в лагере для военнопленных.

Выглядит так, что когда поняли, что не отвертется, решили просто изобразить из себя необразованных дебилов.

Очередная иллюстрация для известного резюме Мединского на тему достижений образовательной политики и работы с молодежью.

"Я работал в комиссии правительства по истории Второй мировой и много ездил по стране, общался с молодежью, со студентами и увидел, что в России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, либо у них голова забита всякой чушью" (c) Мединский

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