Огнеметную систему «Тосочка» пообещали снабдить новыми дальнобойными снарядами

03.03.2021, 2:22, Новости дня

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Новейшие реактивные снаряды для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» планируется начать в 2021 году, сообщил исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин.

«Комплект реактивных снарядов к ТОС-2 выходит на стадию государственных испытаний. В 2021 году осуществляется закупка опытной партии для проведения опытно-войсковых испытаний», – цитирует Кочкина ТАСС.

По его словам, отличие новых снарядов от тех, которые есть сейчас – увеличенная дальность и повышенная мощность действия у цели.

Ранее сообщалось, что Ростех приступил к подготовке «Тосочки» к государственным испытаниям, их планируется начать в марте. Впервые эту огнеметную систему применили в сентябре на учениях «Кавказ-2020».