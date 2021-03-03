 

Байден понадеялся на возвращение к нормальной жизни через год

03.03.2021, 2:22, Новости дня
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Жители Соединенных Штатов смогут вернуться к нормальной жизни примерно через год, предположил президент страны Джо Байден.

«Меня предупреждали не давать ответа на этот вопрос, потому что мы не знаем точно, но я надеюсь, что к этому времени в следующем году мы вернемся к норме, возможно, и раньше», – сказал Байден, передает РИА «Новости».

Также Байден заявлял, что к концу мая в стране появится достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса.

В конце февраля американский лидер говорил об успехах национальной программы вакцинации от COVID-19 в стране, по его словам, она проходит с опережением.



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