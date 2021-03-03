 

Маск решил построить новый город в Техасе

03.03.2021, 2:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что решил построить новый город в американском штате Техас.

«Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас», – сообщил бизнесмен в соцсетях, передает РИА «Новости».

По его словам, площадь города будет гораздо больше, чем у деревни Бока-Чика, где расположен космодром SpaceX. Предприниматель добавил, что в городе будут «очень хорошо» относиться к собакам, а мэр города будет именоваться «дожа» (с итальянского doge, напоминающее слово на английском dog – собака).

В конце февраля состояние Маска снизилось более чем на 15 млрд долларов из-за падения стоимости акций Tesla.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / В 2021 году прекратит работу сервис видеотрансляций Periscope

05.08 / Российский режиссер рассказала о взрыве в Бейруте

23.01 / Ученые поведали о странной особенности солнечного ветра

12.11 / Анонсирован визит главы ПАСЕ в Москву

06.08 / Украинцы готовились наводнить Польшу миллионом поддельных сигарет

14.08 / Власти города в Гомельской области пошли на уступки жителям и разрешили провести мирный митинг

04.07 / Пашаев заявил о частичной амнезии у Ефремова

04.08 / Американская военная база в Греции угрожает турецким проливам

24.10 / GT – к 70-летию Корейской войны Пекин напомнил США, что с китайским народом «шутки плохи»

22.02 / Решетник покрестил трехмесячного сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска