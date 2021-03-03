Маск решил построить новый город в Техасе

03.03.2021, 2:22, Новости дня

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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что решил построить новый город в американском штате Техас.

«Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас», – сообщил бизнесмен в соцсетях, передает РИА «Новости».

По его словам, площадь города будет гораздо больше, чем у деревни Бока-Чика, где расположен космодром SpaceX. Предприниматель добавил, что в городе будут «очень хорошо» относиться к собакам, а мэр города будет именоваться «дожа» (с итальянского doge, напоминающее слово на английском dog – собака).

В конце февраля состояние Маска снизилось более чем на 15 млрд долларов из-за падения стоимости акций Tesla.