 

В Италии выявили “нигерийский” штамм коронавируса

03.03.2021, 2:20, Новости дня
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В городе Брешия (север Италии)  ученые обнаружили “нигерийский” штамм. Об этом 2 марта заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, сообщила ANSA.

По его словам, в Италии впервые выделили новый мутирующий штамм, который вызывает обеспокоенность. Он может быть устойчивым к доступным на сегодня вакцинам против COVID-19, заявил Карузо.

С 1 марта власти Италии ужесточили действующие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, сообщали в минздраве страны. Регионы поделили на “красную”, “оранжевую”, “желтую” и “белую” зоны.

В основном ограничения затронули север страны, в частности города Милан и Турин. Оба региона с 1 марта были включены в список “оранжевых”. В эту же категорию включили область Марке, расположенную в центральной части страны и имеющую выход к Адриатическому морю. Регионы Молизе и Базиликата (центр и юг страны соответственно) значатся как “красные” зоны. К “белой” зоне отнесли только Сардинию.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Италии, по данным американского Университета Джонса Хопкинса на 3 марта, коронавирус подтвердили почти у 3 млн человек, 98,3 тыс. пациентов умерли, 2,4 млн выздоровели.

В мире известно о циркуляции “британского”, “южноафриканского” и “бразильского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

О выявлении нового типа коронавируса B.1.1.7, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса.

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря 2020 года. Этот штамм распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава страны, около 80–90% больных COVID-19 граждан Южной Африки заражены именно штаммом 501Y.V2.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), впервые бразильскую мутацию P.1 выявили у четырех путешественников из Бразилии, которых протестировали во время планового обследования в аэропорту Ханэда (Токио, Япония). 26 января “бразильский” штамм выявили в США. Первые случаи “бразильского” штамма SARS-CoV-2 также подтвердили в Великобритании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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