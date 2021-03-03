В Украине выдали первую лицензию на букмекерскую деятельность

03.03.2021, 2:20, Новости дня

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Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в Украине 2 марта выдала первую лицензию на проведение букмекерской деятельности. Ее получила компания Parimatch. Соответствующее решение о выдаче первой и единственной лицензии на осуществление букмекерской деятельности в Украине опубликовано пресс-службой ведомства.

Закон №768-IX, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. За проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, в основном от “Слуги народа”. “Оппозиционная платформа – За жизнь”, “Европейская солидарность”, “Батьківщина” и “Голос” не дали ни одного голоса.

В тот же день в парламенте зарегистрировали постановления об отмене результатов голосования. 21 июля Рада разблокировала подписание закона. 11 августа его подписал президент Владимир Зеленский.

В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. В частности, компания, планирующая вести букмекерскую деятельность, должна оплатить лицензию, действие которой рассчитано на пять лет. Ее стоимость составляет 30 тыс. минимальных заработных плат (180 млн грн или более $6,4 млн).

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