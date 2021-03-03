Мнение: Реально страшная книга

03.03.2021, 2:14, Разное

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Один из новых читателей (который приобрел книжку в “Шоколаднице” буквально пару недель назад) тут прислал коротенький отзыв, который меня просто невероятно порадовал:

“…А книга ваша страшная — прочитал 50 страниц, дальше не могу. Это не в смысле плохая, а реально страшно. Книга — хорошая, надо прикупить еще парочку запутинцам в подарок”.

Казалось бы – почему? Наоборот вроде, надо бы расстроиться – вон, человек из 300 страниц прочитал 50, дальше не получается; можно ведь воспринять как упрек… А для меня звучит просто как высшая похвала. Если хотя бы на одного она произвела вот такое впечатление – значит, не зря я ее писал. Потому что я этого, собственно, и хотел – чтобы она не воспринималась как “легкое чтение”, “прочитал и забыл”, нет, я и хотел, чтобы она пугала! Не потому, что я там старался нагнать какой-то жути, а потому что почти все темы, которые я там затрагиваю – они больные и сами по себе жуткие, а не реагируем мы на все на это только из-за нашей всеобщей “притерпелости”. Писать-то я стараюсь весело – но отчасти именно затем, чтобы выть не особо хотелось.

Завтра, кстати, планирую опять завернуть в любимую “Шоколадницу” на Китай-городе со своими книжками! Жду вас, дорогие будущие читатели, в кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда. Начало – в 18 ч, а окончание – где-то после 20 ч. Готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7985-741-0098, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected] Почта доставит! А уж на самый худой конец – есть Литрес, электронная версия.