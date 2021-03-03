 

А Мамаевой опять изменили, кажется… – Личное мнение

03.03.2021, 2:06, Разное
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Жена Алана обвинила футболиста Павла Мамаева в измене. Что ж: вполне ожидаемо. Да и ждать-то пришлось недолго.


Фото: Соцсети

Мамаев уехал на сборы в Испанию и там, по словам Аланы, завёл интрижку.

В ставшей уже привычной манере Мамаева отправилась в публичное пространство на поиски разлучницы.  

Главной ареной поиска стал, конечно же, Инстаграм.

Мамаева опубликовала в сториз фотографию предположительной разлучницы, её телефонный номер, водительское удостоверение и попросила подписчиков идентифицировать девушку.  


Фото: Соцсети

Также Алана вывалила в Сеть личную переписку девушки, сопроводив это следующей подписью:

«Итог, мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все».

Данные девушки замазала я: Мамаева опубликовала всё, как есть, включая имя, фамилию, телефон, дату рождения, номер удостоверения и образец подписи гражданки Испании.

Дичь, конечно.

Причём устраивает эту дичь Мамаева регулярно: ищет соперниц в Инстаграме, делится там же сопливыми откровениями — настолько мерзкими, что лучше бы трусы с выделениями запилила, честное слово!

https://t.me/lenamiro/8329

Аланка простила своего Пашку и в прошлый раз, и в позапрошлый. Простит и в этот.  

Почему?

Да потому, что несмотря на все свои понты, эта женщина настолько презирает саму себя, что мне уже даже не хочется кидать в неё камень, который пробудил бы в ней хоть грамм самоуважения.  

 Мне хочется пожалеть Алану и пожелать ей того, чтобы Пашку всё-таки увела из семьи какая-нибудь красивая, беспринципная девка.

  Может, тогда Алана, наконец-то, хоть немного придёт в себя.

Были в положении Мамаевой? Сходили с ума от измен, выставляя и чувствуя себя жалкими половыми тряпками?

  Чем дело кончилось?

Источник: Лена Миро



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