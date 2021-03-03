 

США внесли в список санкций по Навальному три германских и одну швейцарскую компании

03.03.2021, 1:32, Новости дня
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Вашингтон ввел санкции в связи с ситуацией по Алексею Навальному санкции против 27-го Научного центра Минобороны РФ и против девяти компаний, в том числе против трех германских и одной Швейцарской.

Санкции ввело министерство торговли США, среди российских компаний значатся «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек инструментс», Pharmcontract («Фармконтракт»), Rau Farm («Рау фарм»), «Регионснаб», передает ТАСС.

Также ограничения введены против германских компаний ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также швейцарской ChimConnect AG.

Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» РФ из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.

В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.



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