 

Байден назвал сроки получения вакцины для всего взрослого населения США

03.03.2021, 1:32, Новости дня
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Достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса в США появится к концу мая, сообщил президент страны Джо Байден.

«Наша страна на пути к тому, чтобы у нее было достаточно вакцины для каждого взрослого до конца мая», – цитирует американского лидера РИА «Новости».

На данный момент взрослое население Соединенных Штатов составляет более 200 млн человек.

«Это прогресс. Важный прогресс. Но недостаточно иметь поставки вакцины. Нам нужны участники вакцинации – люди, которые будут делать уколы в миллионы рук американцев», – указал Байден.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США пока не собираются передавать вакцину от коронавируса другим государствам.

В конце февраля Байден заявлял об успехах национальной программы вакцинации от COVID-19 в стране, по его словам, она проходит с опережением.



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