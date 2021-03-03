На Курильских островах произошло землетрясение

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03.03.2021, 1:32, Новости дня
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На Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1, сообщила пресс-служба МЧС РФ по Сахалинской области.

«В 08.22 (00.22 мск) 3 марта зарегистрировано землетрясение в 108 километрах восточнее села Малокурильское Южно-Курильского района (Шикотан)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Магнитуда землетрясения составила 6,1, очаг залегает на глубине в 50 километров, добавили в МЧС.

Землетрясение почувствовали жители поселков Рейдово, Китовое, Горячие Ключи и городе Курильск на Итурупе, а также Южно-Курильского района в селах Малокурильское, Крабозаводское и поселке Южно-Курильск.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

В феврале в трех районах Тувы и Красноярском крае также произошло землетрясение. По данным экстренных служб, пострадавших и разрушений на территориях регионов нет.



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