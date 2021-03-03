 

В Латвии оштрафовали русскоязычный канал на €16 тыс. за ложь о COVID-19

03.03.2021, 1:30, Новости дня
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В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал “Первый Балтийский канал” за ложную информацию о коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 2 марта сообщило Delfi. 

Нацсовет заявил, что канал распространял ложную и вводящую в заблуждение информацию о коронавирусной инфекции COVID-19 и ее заразности, чем “сбивал с толку людей и подвергал их здоровье серьезному риску”.

По данным ведомства, в программах “Здоровье” и “Жить здорово” распространяли ложные утверждения о том, что коронавирус – “инфекция с низким уровнем заражения”. Ложность этой информации подтвердили министерство здравоохранения и центр профилактики и контроля заболеваний, которые проверили прозвучавшие утверждения.

Канал оштрафовали на максимальную сумму €10 тыс. за нарушение в передаче от 27 декабря 2020 года “Здоровье” и на €6 тыс. за нарушение в программе “Жить здорово” от 30 декабря.

“Первый Балтийский канал” – латвийский телеканал, созданный на основе российского “Первого канала” для вещания его передач в странах Балтии. Он существует с 1 января 2003 года и входит в балтийский медиахолдинг Baltic Media Alliance. Речь на языках стран Балтии на телеканале также переводят на русский язык.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Латвии, по данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 марта, коронавирус подтвердили у более чем 1,35 млн человек, 26,2 тыс. пациентов умерли, около 1,17 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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