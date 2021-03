Европейское космическое агентство показало со спутника айсберг, который откололся от Антарктиды

03.03.2021, 1:30, Новости дня

Европейское космическое агентство (ESA) показало снимок айсберга в Антарктике, который 26 февраля откололся от шельфового ледника Бранта. Его сделал спутник миссии Copernicus Sentinel-1. Изображение до и после откола 2 марта опубликовала пресс-служба агенства на странице в Twitter.

В ESA рассказали, что площадь айсберга составляет 1270 км².

Breaking free!

As this animation created with @CopernicusEU #Sentinel1 images shows, a 1270 sq km iceberg broke off from the northern section of Antarctica’s Brunt Ice Shelf on Friday 26th February. This calving event was forecasted a few weeks ago.

https://t.co/zsNbVXZV38 pic.twitter.com/neQbQSgU1f

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 2, 2021

В пресс-службе отметили, что откол айсберга прогнозировали еще несколько недель назад. Его неофициально называли А-74.

“Антарктические айсберги называют в соответствии с антарктическим квадрантом, в котором их первоначально заметили, затем – порядковым номером, а далее – если айсберг сломается – следующей буквой”, – говорится в сообщении.

В Британской антарктической службе сообщали, что толщина отколовшегося ледника составляет 150 м. Более 10 лет назад на нем начали появляться трещины. В январе одна из крупнейших из них стала активно расти, в результате чего от льдины откололся айсберг. На леднике Бранта находится британская исследовательская станция Галлея, которую в 2016 году перенесли в глубь континента, чтобы в случае скола айсберга ее не унесло. Сотрудников на станции сейчас нет.

В 2017 году в Антарктиде от ледника откололся самый больший айсберг в истории. Его площадь составила около 5800 км², а вес – около 1 трлн тонн.

—